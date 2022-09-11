الدفاع الأوكرانية: حررنا أكثر من ألفي كيلومتر من أراضينا

أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك أن بلاده أثبتت للعالم قدرتها على مواجهة الجيش الروسي.

وقال ساك في تصريحات لـ"العربية" الأحد: "نجحنا بتحرير أكثر من 2000 كيلومتر من أراضينا، وبتعطيل خطوط إمدادات الروس في المنطقة الشرقية".

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كما أكد أن "الأسلحة التي حصلنا عليها من الغرب ساعدتنا في الهجوم المضاد".

خسائر بالآلاف

يأتي هذا بعد إعلان موسكو في وقت سابق الأحد أن قواتها هاجمت الأوكران في خاركيف شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة أن قواتها ضربت مواقع للجيش الأوكراني في منطقة خاركيف بضربات دقيقة التوجيه.

كما أضافت أن تلك الضربات نفذت من خلال قوات محمولة جواً وصواريخ ومدفعية، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محوري الجنوب وشمال الشرق 4 آلاف قتيل و8 آلاف جريح، خلال أيام (من 6 إلى 10 سبتمبر).

كذلك أوضح متحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن ضربات جوية وصاروخية ومدفعية استهدفت مواقع عدة لوحدات أوكرانية، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، وفق قوله.

جاءت تلك التصريحات بعد ساعات على إعلان الجيش الأوكراني أن قواته واصلت التقدم شمالاً في خاركيف، وجنوباً أيضاً، بعد السقوط السريع للمعقل الرئيسي للقوات الروسية، في شمال شرقي البلاد.

التخلي عن كوبيانسك

وكانت روسيا قد أعلنت بشكل مفاجئ السبت تخليها عن كوبيانسك معقلها الرئيسي شمال شرقي أوكرانيا، في انهيار مباغت لواحد من الخطوط الأساسية المهمة هناك.

فيما يعدّ إعلان موسكو هذا، التحول الميداني الأكثر أهمية في القتال شرقاً، حيث رجحت الكفة لصالح الروس على مدى أشهر طويلة.

يذكر أن السيطرة على مراكز حضرية على غرار كوبيانسك أو إيزيوم قد تشكل ضربة كبيرة لقدرة روسيا على إيصال إمدادات إلى مواقعها على خط المواجهة في الشرق، بعد تقدم مهم حققته قواتها خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها قبل أشهر، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة منذ انطلاق النزاع في 24 فبراير الماضي.