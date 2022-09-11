الدفاع البريطانية: الأوكران حققوا مكاسب مهمة بخاركيف

فيما يتواصل الهجوم المضاد الذي بدأته القوات الأوكرانية شرقاً قبل أيام من أجل إخراج القوات الروسية، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن كييف مستمرة في تحقيق المكاسب.

وأوضحت الوزارة في إيجاز استخباراتي يومي مقتضب، نشرته على حسابها في تويتر، أن القوات الأوكرانية حققت مكاسب مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية في خاركيف، بينما سحبت روسيا قواتها من المنطقة.

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إلا أنها أشارت إلى أن القتال مستمر في بلدتي إيزيوم وكوبيانسك.

"روسيا تجمع قواتها "

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، ليل السبت الأحد، أن قواته استعادت نحو 30 بلدة وقرية في منطقة خاركيف، شمال شرق البلاد، في إطار هجومها المضاد.

أتى ذلك، بعد أن تخلت القوات الروسية أمس بشكل مفاجئ عن كوبيانسك معقلها الرئيسي في شمال شرق أوكرانيا، في انهيار مفاجئ لواحد من الخطوط الأساسية المهمة لجبهات القتال.

التحوّل الأكثر أهمية

ويعدّ إعلان موسكو هذا، وتأكيد كييف أن قواتها دخلت بلدة كوبيانسك، التحوّلين الميدانيين الأكثر أهمية في القتال في شرق أوكرانيا، حيث رجحت الكفة لصالح الروس على مدى شهور.

في حين توقع مراقبون أن تعلن القوات الأوكرانية انتصارات جديدة في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا والتي سيطر عليها الجيش الروسي لأشهر عدة، بحسب ما نقلت رويترز.

أما بالنسبة لـ"إيزيوم" فلم يصدر أي تأكيد رسمي أن القوات الأوكرانية دحرت القوات الروسية من تلك البلدة كانت تعد حوالي 45 ألف نسمة قبل اندلاع النزاع، والتي ترتدي أهمية كبيرة بالنسبة للعمليات العسكرية الروسية.

يذكر أن السيطرة على مراكز حضرية على غرار كوبيانسك وإيزيوم قد تشكل ضربة كبيرة لقدرة روسيا على إيصال إمدادات إلى مواقعها على خط المواجهة في الشرق، ما من شأنه أن يخفف إلى حد كبير السيطرة الروسية على الشرق الأوكراني، بعد تقدم مهم حققته موسكو خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها خلال الصيف الحالي، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.