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الوحدة السادسة فصلت.. محطة زابوريجيا تتوقف بالكامل

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محطة زابوريجيا النووية (رويترز)
محطة زابوريجيا النووية (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الوحدة السادسة فصلت.. محطة زابوريجيا تتوقف بالكامل

دبي- العربية.نت

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بعد أسابيع عدة من التحذيرات الدولية والمحلية، توقفت محطة زابوريجيا للطاقة النووية بالكامل عن العمل.

فقد أعلنت شركة إنرجو أتوم الحكومية المسؤولة عن تشغيل المحطة الضخمة الواقعة جنوب أوكرانيا، اليوم الأحد، توقف كل العمليات فيها بشكل تام.

رئيس إدارة محطة زابوريجيا: لا فائدة ترجى من الوكالة الذرية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا رئيس إدارة محطة زابوريجيا: لا فائدة ترجى من الوكالة الذرية

الوحدة السادسة

كما أضافت أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وكانت كييف طلبت سابقا من السكان في المناطق حول المحطة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، الإجلاء من أجل سلامتهم.

صورة تظهر نوافذ مكسورة في أحد مباني محطة الطاقة النووية زابوريجيا - 2 سبتمبر 2022 من رويترز
صورة تظهر نوافذ مكسورة في أحد مباني محطة الطاقة النووية زابوريجيا - 2 سبتمبر 2022 من رويترز

في حين حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زار مفتشوها المجمع المترامي الأطراف الأسبوع الماضي من خطورة الوضع، لاسيما في ظل استمرار القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية في محيطه.

أكبر منشأة في أوروبا

كما طالبت الوكالة بتقريرها الذي نشرته الثلاثاء الماضي بإقامة "منطقة أمنية" لتجنّب أي حادث نووي في المحطة الضخمة، محذّرة من أن "الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر".

فيما تبادلت كل من موسكو وكييف خلال الأشهر والأسابيع الماضية، الاتهامات بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها.

يذكر أن زابوريجيا تخضع، منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

كما تعتبر مصدراً مهما لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية البلاد بأكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.

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