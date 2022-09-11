زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق غينيا الجديدة
تحذير من تسونامي
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 7.6 درجات على سلم ريختر هز المنطقة الشرقية في بابوا غينيا الجديدة يوم الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.
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وأصدر نظام التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال.
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