.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى إدنبرة

  • الخط
نعش الملكة إليزابيث الثانية في طريقه إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة (فرانس برس)

وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى إدنبرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية الأحد إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، المقر الرسمي للعائلة المالكة في العاصمة الاسكتلندية، حيث سيرقد في غرفة العرش حتى الثلاثاء قبل نقله إلى لندن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترصد مأساة مئات الأسر الباكستانية التي حاصرتها المياه كاميرا العربية ترصد مأساة مئات الأسر الباكستانية التي حاصرتها المياه
اكتشف المزيد