وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى إدنبرة

وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية الأحد إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، المقر الرسمي للعائلة المالكة في العاصمة الاسكتلندية، حيث سيرقد في غرفة العرش حتى الثلاثاء قبل نقله إلى لندن.
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