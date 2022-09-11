.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وليام يودع جدته برسالة مؤثرة.. ومقولة شهيرة للملكة إليزابيت

  • الخط
الأميران ويليام وهاري (فرانس برس)
الأمير وليام وزوجته (فرانس برس)

وليام يودع جدته برسالة مؤثرة.. ومقولة شهيرة للملكة إليزابيت

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

"سيقال الكثير في رحيل الملكة وتلك الحقبة التاريخية، إلا أنني خسرت جدتي".. بتلك العبارة البسيطة وجه الأمير وليام رسالة وداع للمكلة إليزابيث الثانية.

ففي تعليق نشره على حسابه في إنستغرام، أمس السبت، أكد الشاب الذي أصبح أميرا لويلز أن جدته الراحلة رافقته في كافة أيامه الحلوة والمرة، وكانت إلى جانبه في أتعس اللحظات وأكثر حزنا وإيلاما، كما في أوقات الفرح.

من هو لاعب كرة القدم المفضل عند الملكة إليزابيث؟ رياضة من هو لاعب كرة القدم المفضل عند الملكة إليزابيث؟

الحزن والحب

وفيما أكد أنه حزين لخسارتها، أوضح أنه يشعر في الوقت عينه بالامتنان لأنه استفاد من حكمتها ورصانتها، وطمأنتها له. وقال: "كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي"، مضيفاً أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع غيابها.

إلى ذلك، أكد أن أطفاله الثلاثة جورج (9 أعوام)، وشارلوت (7 سنوات) ولويس (أربعة)، عاشوا ذكريات جميلة مع الملكة سترافقهم طوال حياتهم.

وختم مستشهداً بمقولة شهيرة للملكة إليزابيث، قائلا "إن الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب". كما أضاف "كل الحزن الذي نشعر به دليل على الحب الذي نكنه لملكتنا الاستثنائية".

الأمير وليام وعائلته مع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية (فرانس برس)
الأمير وليام وعائلته مع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية (فرانس برس)

يشار إلى أن ملكة بريطانيا كانت توفيت الخميس الماضي في قلعة بالمورال، منزلها الصيفي في اسكتلندا، عن عمر 96 عاماً، بعد فترة حكم هي الأطول في تاريخ المملكة المتحدة، إذ استمرت 70 سنة.

فيما سينقل جثمانها اليوم الأحد بواسطة عربة خلال القرى النائية في المرتفعات إلى إدنبره عاصمة اسكتلندا، في رحلة تستغرق ست ساعات ستسمح لمحبيها بتوديعها.

ثم يُنقل النعش جوا إلى لندن يوم الثلاثاء حيث سيظل في قصر باكنغهام، ليحمل في اليوم التالي إلى قاعة وستمنستر ويبقى هناك حتى يوم الجنازة التي ستقام يوم الاثنين 19 سبتمبر في كنيسة وستمنستر في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجوم مضاد والمعادلة تتغير.. تقدم أوكراني ملحوظ في خاركيف هجوم مضاد والمعادلة تتغير.. تقدم أوكراني ملحوظ في خاركيف
اكتشف المزيد