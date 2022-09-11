يرأس 14 دولة أخرى.. تشارلز رسمياً ملكاً لأستراليا ونيوزيلندا
بعد أن نصب رسمياً ملكاً للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس الماضي، أعلن تشارلز البالغ من العمر 73 عاماً رسمياً، اليوم الأحد، ملكاً لأستراليا ونيوزيلندا.
فقد أقيمت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا لكل من أستراليا ونيوزيلندا، في عاصمتي البلدين. إذ شهد البرلمان النيوزيلندي في ولنغتون مراسم إعلان تشارلز ملكا خلفا للملكة إليزابيث التي توفيت عن عمر ناهز 96 عاما.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في كلمة من على درج البرلمان، إن المراسم أقيمت للاعتراف بنجل الملكة الراحلة "ملكا لنا".
كذلك، أعلن الحاكم العام في أستراليا، ديفيد هيرلي، ممثل العاهل البريطاني، رسميا الملك تشارلز ملكا للبلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كانبيرا.
يرأس 14 دولة
يشار إلى أن العاهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة، منها أستراليا ونيوزيلندا، وكندا، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.
وكانت ملكة بريطانيا توفيت الخميس الماضي في قلعة بالمورال، منزلها الصيفي في اسكتلندا.
فيما سينقل جثمانها اليوم بواسطة عربة خلال القرى النائية في المرتفعات إلى إدنبره عاصمة اسكتلندا، في رحلة تستغرق ست ساعات ستسمح للناس بإبداء احترامهم.
ثم سيُحمل النعش جوا إلى لندن يوم الثلاثاء حيث سيظل في قصر باكنغهام ثم يُنقل في اليوم التالي إلى قاعة وستمنستر ويبقى هناك حتى يوم الجنازة التي ستقام يوم الاثنين 19 سبتمبر في كنيسة وستمنستر في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش).
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