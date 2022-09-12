الجيش الأوكراني: حررنا أكثر من 20 بلدة في 24 ساعة
يستمر تقدم القوات الأوكرانية شرق البلاد على حساب القوات الروسية، جراء الهجوم المضاد الذي أطلق الأسبوع الماضي.
فقد أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، استعادة أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة، من الجيش الروسي.
وقال في بيان إنه تمكن على امتداد خط المواجهة "من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة" ، بحسب ما نقلت فرانس برس.
تقدم ملحوظ شرقاً
وكان قائد الجيش أعلن أمس أن قواته استعادت مناطق يتجاوز مجموع مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر مربّع، من القوات الروسية، منذ بدء الهجوم المضاد مطلع الشهر.
russia is trying to maintain its status as the largest supplier of military equipment for the Ukrainian army, and even to improve its status, knowing that lend-lease will soon come into effect.#UAarmy loves its trophy ammo 🏆 pic.twitter.com/2NMPAPPgP2— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 11, 2022
فيما انسحب الروس من العديد من البلدات في إقليم دونباس، تاركين وراءهم عتادا وذخيرة، وقد شوهدت صناديق ذخيرة ومعدات عسكرية مهجورة متناثرة في المناطق التي غادروها، بحسب صور نشرها الجيش الأوكراني.
لا رد فعل روسياً
في المقابل، لم يصدر أي رد فعل رسمي روسي على المكاسب التي حققتها القوات الأوكرانية، لكن خريطة لخاركيف عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية أمس الأحد، بيّنت انسحاباً كبيراً للجيشها من هذه المنطقة.
إذ أظهرت أنّ الجيش الروسي لم يعد يسيطر سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق خاركيف خلف نهر أوسكول، بعد أن كان يسيطر السبت على مناطق أكبر بكثير في تلك المنطقة.
مناطق إستراتيجية
يذكر أن السيطرة على مراكز حضرية عدة على غرار كوبيانسك وإيزيوم في محيط خاركيف قد تشكل ضربة كبيرة لقدرة روسيا على إيصال إمدادات إلى مواقع قواتها على خط المواجهة في الشرق الأوكراني، ما سيخفف إلى حد كبير من سيطرتها، بعد تقدم مهم حققته خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها في أشهر الصيف الحالية، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.
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