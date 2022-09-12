الدفاع الروسية: نفذنا ضربات جوية دقيقة على خاركيف

على وقع الخسارة التي شهدتها القوات الروسية خلال الأيام الماضية في الشرق الأوكراني، أكدت موسكو، اليوم الاثنين، أنها تواصل توجيه الضربات على مواقع انسحبت منها سابقاً في إقليم خاركيف.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في إيجازها الصحافي اليومي، مقتل نحو 250 عسكريا أوكرانيا بغاراتها في كوباينسك وإيزيوم بمنطقة خاركيف.

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ضربات دقيقة

كما شددت على أن الضربات الصاروخية الدقيقة ستتواصل على أهداف للجيش الأوكراني في شرق البلاد. وأضافت أن القوات الروسية الجوية والصاروخية والمدفعية "توجه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيي القوات المسلحة الأوكرانية" تشمل بلدتي كوبيانسك وإيزيوم.

أتى ذلك، بعد أن أعلن الجيش الأوكراني بوقت سابق اليوم أنه استعاد أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة، من الروس، مؤكداً أن قواته استرجعت مناطق يتجاوز مجموع مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر مربّع، منذ بدء الهجوم المضاد مطلع الشهر الجاري في الشرق الأوكراني.

يذكر أن القوات الروسية كانت انسحبت بشكل مباغت من العديد من المناطق في شمال شرقي أوكرانيا خلال الساعات الماضية، خاسرة بلدات استراتيجية مهمة، كإيزيوم وكوباينسك اللتيتن تعتبران مركزين لنقل المعدات، دون توضيح الأسباب حتى الساعة.

فيما رأى مراقبون أن تلك الخسارة تشكل ضربة كبيرة لقدرة روسيا على إيصال إمدادات إلى مواقع قواتها على خط المواجهة في الشرق الأوكراني، ما سيخفف إلى حد كبير من سيطرتها، بعد تقدم مهم حققته خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها مؤخرا، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.