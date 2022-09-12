بوريل: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا "بلا توقف"

أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، على استمرار دعم الاتحاد لأوكرانيا "بلا توقف" في مواجهة العملية العسكرية الروسية الجارية على أراضيها منذ أواخر فبراير شباط الماضي.

وقال عبر حسابه على "تويتر" إنه ناقش في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تقدم قوات بلاده في هجومها المضاد لاستعادة وحدة أراضيها.

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كما أضاف أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تتمثل في "مساعدة أوكرانيا على القتال والضغط على روسيا بفرض عقوبات عليها".

Discussed with Minister @DmytroKuleba encouraging advances of Ukraine counteroffensive to regain its territorial integrity.



EU support will continue unabated, our strategy works: help Ukraine to fight back, pressure Russia with sanctions and support partners around the world. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 12, 2022

من جانبه، قال كولبيا على "تويتر" إنه طلب من بوريل خلال الاتصال تزويد أوكرانيا بأسلحة ومساعدات مالية إضافة إلى فرض عقوبات على روسيا.

يأتي ذلك، فيما يستمر تقدم القوات الأوكرانية شرق البلاد على حساب القوات الروسية، جراء الهجوم المضاد الذي أطلق الأسبوع الماضي.

.@JosepBorrellF called me to express his admiration and respect for Ukraine’s defense forces as they liberate more territories from Russian occupation. He explored further ways for the EU to help Ukraine and bring peace closer. I requested weapons, sanctions, and financial aid. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 12, 2022

تقدم أوكراني

فقد أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، استعادة أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة، من الجيش الروسي.

وقال في بيان إنه تمكن على امتداد خط المواجهة "من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة" ، بحسب ما نقلت فرانس برس.

إلى ذلك، أكد في أول تقييم رسمي بالأرقام للمكاسب، أنه استعاد أيضاً نحو 500 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون جنوب البلاد، من ضمنها بلدات فيسوكوبيليا وبيلوغيركا وسوخي وستافوك وميروليوبيفكا.

لا رد فعل روسياً

في المقابل، لم يصدر أي رد فعل رسمي روسي على المكاسب التي حققتها القوات الأوكرانية، لكن خريطة لخاركيف عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية أمس الأحد، بيّنت انسحاباً كبيراً للجيشها من هذه المنطقة.

إذ أظهرت أنّ الجيش الروسي لم يعد يسيطر سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق خاركيف خلف نهر أوسكول، بعد أن كان يسيطر السبت على مناطق أكبر بكثير في تلك المنطقة.

مناطق إستراتيجية

يذكر أن السيطرة على مراكز حضرية عدة على غرار كوبيانسك وإيزيوم في محيط خاركيف قد تشكل ضربة كبيرة لقدرة روسيا على إيصال إمدادات إلى مواقع قواتها على خط المواجهة في الشرق الأوكراني، ما سيخفف إلى حد كبير من سيطرتها، بعد تقدم مهم حققته خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها في أشهر الصيف الحالية، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.