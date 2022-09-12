قلقة من روسيا.. ألمانيا تشتري أنظمة صاروخية من إسرائيل

منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية قبل 7 اشهر، عمدت برلين إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، شأنها شأن العديد من الدول الأوروبية، التي استشعرت على ما يبدو خطراً ما آت من موسكو.

وفي إطار تلك الجهود لتعزيز القوات المسلحة، أعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد خلال زيارة للعاصمة الألمانية اليوم الاثنين، أنه أجرى محادثات لبيع نظام الدفاع الصاروخي آرو3 .





كما قال للصحفيين وإلى جواره المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده ستلعب دورا في بناء قوة الدفاع الألمانية الجديدة، في مجال الدفاع الجوي بالأساس". وألمح إلى أن المحادثات بينهما قد تفضي إلى "اتفاق محتمل في المستقبل" لكنه رفض الإفصاح عن التكاليف.

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نظام آرو3 الصاروخي

في حين أكد شولتس أن ألمانيا ستقوي دفاعاتها عن طريق شراء مزيد من أنظمة الدفاع الجوي في المستقبل، ووصف نظام آرو3 الصاروخي بأنه يقدم أداء عالياً لكنه رفض أيضا التطرق إلى التفاصيل.

بالتزامن، أكد مصدر حكومي ألماني لرويترز أن هناك بالفعل خطة شراء آرو3 لكنه أشار إلى أن الجانبين لم يوقعا على أي شيء بعد.

يشار إلى أن صواريخ آرو3 الاعتراضية مصممة للوصول إلى ما وراء الغلاف الجوي للأرض، حيث تنفصل رؤوسها الحربية لتصبح مقذوفات "كاميكازي" تتعقب الأهداف وتصطدم بها.

وتهدف عمليات إطلاق النار من على هذا الارتفاع الكبير إلى تدمير الصواريخ النووية أو البيولوجية أو الكيماوية بأمان.

وكانت ألمانيا كثفت إنفاقها العسكري منذ 24 فبراير الماضي، بعد أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا، فيما عمدت في الوقت عينه إلى دعم كييف بالمساعدات والأسلحة الثقيلة.