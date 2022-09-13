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الطب العدلي السوداني: قرار عدم تشريح جثث الخرطوم زاد تراكمها

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مستشفى بشائر الجامعي بالخرطوم

الطب العدلي السوداني: قرار عدم تشريح جثث الخرطوم زاد تراكمها

دبي - العربية.نت

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أكد مدير الطب العدلي بوزارة الصحة السودانية هشام زين العابدين، الاثنين، أن قرار المدعي العام بعدم تشريح الجثث جعل الجثامين تتراكم.

مشاهد لا تصدق من الخرطوم.. جثث مكدسة وأخرى تجلس على كراسيّ العرب والعالم مشاهد لا تصدق من الخرطوم.. جثث مكدسة وأخرى تجلس على كراسيّ

كما قال في مقابلة مع "العربية"، "الجثث تراكمت في مشارح الطب الشرعي ولا يوجد ثلاجات كافية".

وأشار إلى أن قرار المدعي العام بدفن الجثامين سيمنع تراكمها، مبيناً أنه في حال عدم صدور هذا القرار سيزيد عدد الجثامين وتتحول لكارثة انسانية.

جاءت هذه التصريحات، بعد أن فاحت الروائح والحشرات متسللة إلى المنازل المحيطة بعدد من المشارح في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء تكدس آلاف الجثث لسنوات دون حسيب أو رقيب، لتتحول تلك القضية إلى أزمة فعلية في البلاد.

ما دفع اللجنة العليا للتعامل مع الجثامين المتكدسة بولاية الخرطوم قبل أيام قليلة إلى تحديد تاريخ 25 سبتمبر الجاري موعدا لبدء التشريح، لاسيما في مستشفى بشائر.

إلا أن مشاهد رهيبة لا تحتمل التقطها كاميرا العربية من مشرحة "بشائر"، أظهرت فظاعة تلك القضية.

فقد بدت آلاف الجثامين مكدسة فوق بعضها، بل إن بعضها "جالس على كراسيّ" بحسب ما أفادت مراسلة "العربية".

كما رميت في تلك المشرحة "أجسادٌ كاملة ومُقطعة أو ناقصة أيضا، فضلا عن جثامين عارية".

أكثر من ألف جثة

يشار إلى أن مشرحة بشائر في الخرطوم تضم أكثر من ألف جثة مجهولة الهوية، ما أشعل في البلاد أزمة أخلاقية وصحية وبيئية.

ومن المفترض أن تبدأ لجان التشريح للجثامين المجهولة والمكدسة في 3 مشارح رئيسية عملها في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، والتي تضم هيئة الطب العدلي والنيابة العامة والشرطة ومراقبين من المجتمع الدولي والمحلي فضلاً عن أسر المفقودين في البلاد.

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