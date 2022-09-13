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برلماني روسي سابق يدعو لمحادثات سلام: يستحيل الانتصار بأوكرانيا

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بالقرب من مدينة إيزيوم شرق أوكرانيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

برلماني روسي سابق يدعو لمحادثات سلام: يستحيل الانتصار بأوكرانيا

خلال الأسابيع الأخيرة بعد شن أوكرانيا هجومها المضاد.. وجه إعلاميون بالتلفزيون الروسي انتقادات للحرب

واشنطن - بندر الدوشي

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بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها القوات الروسية مؤخرا، قال العضو السابق في البرلمان الروسي بوريس ناديجدين، إنه من المستحيل على روسيا هزيمة أوكرانيا، ودعا إلى محادثات سلام بين الجانبين، في انتقادات صريحة للغاية عبر التلفزيون الرسمي لاستراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وبحسب مجلة "نيوزيك"، تعتبر تعليقات ناديجدين في مقطع تمت مشاهدته أكثر من 3.2 مليون مرة، هي أحدث علامة على عدم الارتياح بين النقاد الموالين للكرملين على التلفزيون الرسمي الروسي، حيث حقق الهجوم المضاد الأوكراني مكاسب كبيرة بشكل غير متوقع.

وأثارت تعليقات ناديجدين جدلاً حول كيفية رد روسيا، والذي تضمن تعزيز قواتها العسكرية في أوكرانيا أو سحبها وإنهاء الحرب.

وأضاف ناديجدين "الأشخاص الذين أقنعوا الرئيس بوتين بأن العملية الخاصة ستكون سريعة وفعالة، ولن نضرب السكان المدنيين وسنأتي وحرسنا الوطني، إلى جانب مقاتلي كادريوفيت (المقاتلين الشيشان) ونستعيد الأمور هناك هم أنفسهم الذين وضعونا جميعًا في هذا المأزق".

وتابع "الرئيس لم يجلس هناك ويفكر فقط، لماذا لا أبدأ عملية خاصة، هناك من قال له إن الأوكرانيين سيستسلمون، وإنهم سوف سيرغبون في الانضمام إلى روسيا".

وقال "كان على شخص ما أن يخبره بكل هذا. لقد قالوا الشيء نفسه أيضًا على شاشة التلفزيون.. نحن الآن في مرحلة يتعين علينا فيها أن نفهم أنه من المستحيل تمامًا هزيمة أوكرانيا باستخدام تلك الموارد وأساليب الحرب الاستعمارية التي تحاول روسيا استخدامها عبر شن حرب باستخدام جنود متعاقدين ومرتزقة وبدون تعبئة". وحذر قائلا "هناك جيش قوي يقاوم الجيش الروسي، بدعم كامل من أقوى الدول، بالمعنى الاقتصادي والتكنولوجي، بما في ذلك الدول الأوروبية".

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وسأل المذيع التلفزيوني عما إذا كان ناديجدين يقترح قيام روسيا بالتعبئة الكاملة ضد أوكرانيا، لكن ناديجدين أصر على أنه يريد العكس "يجب أن نبدأ محادثات السلام، وأقترح محادثات سلام حول وقف الحرب والمضي قدما للتعامل مع القضايا السياسية".

وخلال الأسابيع الأخيرة، عندما شنت أوكرانيا هجومها المضاد ضد المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وجه بعض الإعلاميين في التلفزيون الروسي انتقادات للحرب، وفتحوا صدوعًا في الدعم القوي سابقًا والثقة في استراتيجية بوتين التي تم التعبير عنها على التلفزيون الحكومي.

وقال مقدم البرامج التلفزيونية إيفان تروشكين في بداية سبتمبر، إن المساعدة التي تحصل عليها أوكرانيا من الغرب قد تمنع موسكو من تحقيق "نصر كامل".

وقال تروشكين إن المجهود الحربي الأوكراني كان يتم "إما بموافقة الولايات المتحدة أو حتى بالتنسيق من قبل شخص ما هناك". وأضاف "ما دامت هناك قوى خارجية مستعدة لإرسال أشخاص ومنحهم أسلحة وملء رؤوسهم بالمعلومات المتطرفة يبدو لي لسوء الحظ أننا لن نكون قادرين على تحقيق نصر كامل".

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