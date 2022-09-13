ماكرون: نرفض الملاحظات التركية بشأن سيادة اليونان

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الاثنين لرئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس دعم بلاده الواضح والحازم له في مواجهة تهديدات تركيا.

وقال "نرفض الملاحظات التركية التي تشكك في سيادة اليونان".

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كما أضاف "نتوافق مع أثينا على دعم أوكرانيا في مختلف الصعد".

وكانت مصادر دبلوماسية، كشفت أن اليونان أرسلت الأسبوع الماضي، رسالة إلى حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة تشكو فيها ما وصفته بتصريحات "تحريضية"، أطلقها أردوغان، وتطلب منهما التنديد بسلوك أنقرة.

كما شددت الرسالة على أن الخطاب التركي يشوه الحقيقة، ولا أساس له من الصحة ومخالف للقانون الدولي. وأكدت أيضاً أن الموقف التركي عامل اضطراب لوحدة الأطلسي وتماسكه، ويضعف الجناح الجنوبي للحلف في وقت الأزمات.

نزاع طويل

وكانت أنقرة اشتكت في الأشهر الأخيرة مما وصفته "بأعمال استفزازية لليونان، تقوض جهود السلام".

فيما هدد أردوغان على مدى الأسابيع الماضية، اليونان بعظائم الأمور، وتدفيعها ثمن "استفزاز" الطائرات التركية فوق بحر إيجيه والمتوسط. وقال في احد خطاباته "أيتها اليونان، ألق نظرة على التاريخ. إذا مضيتِ قدمًا، ستدفعين ثمنًا باهظًا"

يذكر أن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، تتنازعان منذ سنوات طويلة حول عدد من الملفات الإشكالية لاسيما الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص، وملف التنقيب واللاجئين وغيرها، ما دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية غالباً بالقرب من الساحل التركي.

فيما ترفض أثينا تسيير تلك الدوريات، وتتهم أنقرة بالتحليق فوق جزر يونانية خالصة.