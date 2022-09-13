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مواجهات بين أذربيجان وأرمينيا.. وأميركا تدعو لوقفها فوراً

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نقطة تفتيش حدودية بين أرمينيا وأذربيجان (أرشيفية من فرانس برس)

مواجهات بين أذربيجان وأرمينيا.. وأميركا تدعو لوقفها فوراً

دبي - العربية.نت

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أعلنت أرمينيا وأذربيجان أنّ اشتباكات حدودية واسعة النطاق دارت بين قواتهما فجر الثلاثاء وأسفرت عن مقتل عسكريين أذربيجانيين لم تحدّد عددهم، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين.

أرمينيا تعلن وقف إطلاق النار مع أذربيجان من جانب واحد العرب والعالم أرمينيا تعلن وقف إطلاق النار مع أذربيجان من جانب واحد

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إنّه "فجر الثلاثاء في الدقيقة الخامسة (الإثنين 20:05 ت غ) شنّت أذربيجان قصفاً مكثّفاً بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية في بلدات غوريس وسوتك وجيرموك".

كما أضافت أنّ أذربيجان استخدمت أيضاً في الهجوم طائرات بدون طيّار.

بالمقابل، اتّهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية بشنّ "أعمال تخريبية واسعة النطاق" قرب مقاطعات داشكسان وكلباجار ولاشين الحدودية، مشيرة إلى أنّ مواقع جيشها "تعرّضت للقصف، ولا سيّما بقذائف الهاون".

واضاف البيان أنّ القصف الأرميني أسفر عن "خسائر في صفوف العسكريين (الأذربيجانيين)"، من دون تحديد عددهم.

وقف فوري

من جانبه، عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن قلقه من وقوع الاشتباكات، داعياً البلدين إلى وقفها بشكل فوري.

ومنذ انتهت في خريف 2020 الحرب الثانية بين أرمينيا وأذربيجان حول جيب كاراباخ المتنازع عليه بينهما، تدور بين البلدين اشتباكات حدودية متكرّرة.

والأسبوع الماضي، اتّهمت أرمينيا أذربيجان بقتل أحد عسكرييها في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وتهدّد أعمال العنف هذه بإعادة إشعال النزاع في منطقة كاراباخ، على الرّغم من وجود قوات روسية مكلّفة الإشراف على وقف إطلاق النار الساري بين أرمينيا وأذربيجان منذ انتهت الحرب الثانية بينهما.

من إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا - فرانس برس
من إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا - فرانس برس

هدنة بوساطة روسية

وبعد حرب أولى أسفرت عن 30 ألف قتيل مطلع التسعينات، تواجهت أرمينيا وأذربيجان في خريف العام 2020 حول كاراباخ، المنطقة الجبلية التي انفصلت عن أذربيجان بدعم من يريفان.

وأسفرت الحرب الأخيرة في العام 2020 عن مقتل نحو 6500 شخص وانتهت بهدنة تمّ التوصل إليها بوساطة روسية.

وبوساطة من الاتحاد الأوروبي، تجري الدولتان مفاوضات للتوصل إلى معاهدة سلام.

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