اتهامات متبادلة بين باكستان وطالبان حول حادث إطلاق نار على الحدود

تبادلت السلطات الأفغانية والباكستانية الاتهامات، اليوم الأربعاء، بالتسبب في اشتباك مساء الثلاثاء عند الحدود، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين.

وقالت حركة طالبان في بيان اليوم إن السلطات الأفغانية، حاولت منع القوات الباكستانية من بناء نقطة تفتيش بالقرب من الحدود في ناحية "داند-إي-باتان" بولاية باكتيا شرق أفغانستان، لكن القوات الباكستانية فتحت النار.

مادة اعلانية

إلا أن الجيش الباكستاني ذكر في بيان أن ثلاثة من جنوده قتلوا في شمال غربي البلاد بنيران مسلحين عبر الحدود ليل الثلاثاء.

واستهدف الهجوم مركزاً أمنياً على الحدود في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا.

وقال بلال كريمي، نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، إنه وفقاً للتفاهمات بين الجانبين، لا يمكن بناء أي منشآت عسكرية بالقرب من الحدود بين أفغانستان وباكستان، لكن القوات الباكستانية حاولت بناء وتثبيت نقطة التفتيش.

وأضاف كريمي أن بعض الأشخاص اقتربوا منهم لمناقشة الأمر، لكن القوات الباكستانية أطلقت النار فجأة، وأن "القضية قيد التحقيق، وتم إبلاغ قادة طالبان بالأمر".

تتبادل باكستان وأفغانستان الاتهامات بتوفير ملاذ آمن لمسلحين من كلا البلدين، وهو أمر ينفيه الطرفان.