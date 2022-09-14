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مقتل جندي طاجيكي في اشتباكات حدودية مع قوات قرغيزية

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جندي قرغيزي عند الحدود مع طاجيكستان

مقتل جندي طاجيكي في اشتباكات حدودية مع قوات قرغيزية

القتال يتكرر بينهما بسبب قضايا حدودية كادت أن تؤدي العام الماضي إلى نشوب حرب شاملة

رويترز

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قال مسؤولون إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان، اليوم الأربعاء، بعد خلاف جديد بشأن الحدود بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى.

واندلع الاشتباك، الذي وقع عشية اجتماع تكتل أمني إقليمي وبالتزامن مع استمرار القتال بين روسيا وأوكرانيا وكذلك بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن اتهم حرس الحدود في قرغيزستان جنود طاجيكستان باتخاذ مواقع على جزء من الحدود لم يتم ترسيمه بعد.

وقرغيزستان وطاجيكستان حليفتان لروسيا وتستضيفان قواعد عسكرية روسية، لكن القتال يتكرر بينهما بسبب قضايا حدودية كادت أن تؤدي العام الماضي إلى نشوب حرب شاملة بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.

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وقالت طاجيكستان في بيان إن حرس حدود قرغيزستان أطلقوا نيران المدافع وقذائف هاون على مواقع لهم بدون التعرض لأي استفزاز. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن حرس الحدود في طاجيكستان أن أحد أفرادها قُتل وأصيب اثنان آخران في الاشتباكات.

ولم تبلغ قرغيزستان حتى الآن عن وقوع إصابات بين جنودها.

ومن المتوقع أن يحضر زعيما قرغيزستان وطاجيكستان قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى مجموعة من قادة العالم الآخرين.

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