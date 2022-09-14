سلطنة عمان.. "حالة طارئة" في طائرة بمطار مسقط الدولي

أفادت هيئة الطيران المدني العُمانية، اليوم الأربعاء، بأنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط الدولي بلاغا عن حالة طوارئ على إحدى الطائرات.

وأضاف البيان أنه يجري التعامل حالياً مع البلاغ من قبل الجهات المختصة.

مادة اعلانية

وأكدت الهيئة أنه لا يوجد أي تأثير متعلق بسلامة المطار والمسافرين والحركة الجوية.

من جهتها، قالت صحيفة "تايمز أوف عمان" في حسابها على تويتر، إن دخاناً تصاعد من طائرة تابعة لخطوط "إنديا إكسبريس" كان من المفترض أن تغادر صباح اليوم إلى كوتشي بالهند.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إنه جرى إجلاء الركاب من الطائرة.