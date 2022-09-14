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مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين اثنين باشتباكات شمال جنين

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عناصر من الجيش الإسرائيلي في جنين - أرشيفية

مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين اثنين باشتباكات شمال جنين

القوات الإسرائيلية اعتقلت سبعة مواطنين من محافظة نابلس، بينهم أربعة أشقاء

دبي - العربية.نت

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ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن ضابطا إسرائيليا قتل في اشتباكات على حاجز الجلمة شمال جنين.

الفلسطينيان أحمد و عبد الرحمن عابد
الفلسطينيان أحمد و عبد الرحمن عابد

وأوضحت مصادر محلية أن منفذي الهجوم على حاجز الجلمة قتلا في العملية، وهما أحمد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفر دان قرب جنين، حيث نعت مساجد القرية خبر مقتلهما.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابين قتلا في جنين بالضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء. وأضافت الوزارة في بيان مقتضب عبر فيسبوك أن الفلسطينيين قتلا قرب حاجز الجلمة شمال جنين.

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وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر" إن الليلة الماضية شهدت مقتل ضابط من الجيش نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع فلسطينيين بالقرب من الجلمة.

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت اليوم سبعة مواطنين من محافظة نابلس، بينهم أربعة أشقاء.

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