مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين اثنين باشتباكات شمال جنين

ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن ضابطا إسرائيليا قتل في اشتباكات على حاجز الجلمة شمال جنين.

وأوضحت مصادر محلية أن منفذي الهجوم على حاجز الجلمة قتلا في العملية، وهما أحمد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفر دان قرب جنين، حيث نعت مساجد القرية خبر مقتلهما.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابين قتلا في جنين بالضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء. وأضافت الوزارة في بيان مقتضب عبر فيسبوك أن الفلسطينيين قتلا قرب حاجز الجلمة شمال جنين.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر" إن الليلة الماضية شهدت مقتل ضابط من الجيش نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع فلسطينيين بالقرب من الجلمة.

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت اليوم سبعة مواطنين من محافظة نابلس، بينهم أربعة أشقاء.