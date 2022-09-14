مشهد مفجع للحظات علم أردنية بفقد أطفالها الـ3 تحت أنقاض عمارة عمان

أظهر فيديو مؤلم تداولته وسائل الإعلام العربية للحظات انهيار الأم الأردنية "عبير"، بعد فقدها أبناءها الثلاثة محمد وملك وأميرة في حادث انهيار عمارة اللويبدة، وذلك بعد عام من وفاة زوجها.

مشهد يفطر القلب للحظة انهيار أم أردنية أمام سيارة الإسعاف بعد إعلان وفاة أبنائها الثلاثة تحت أنقاض عمارة اللويبدة في #عمّان#العربية pic.twitter.com/2Ls8ruymrJ — العربية (@AlArabiya) September 14, 2022

فيما تداول رواد مواقع التواصل فرحة أم أردنية أخرى حينما تمكنت فرق الإنقاذ المدني الأردنية، الأربعاء، من انتشال رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار.

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ورصد المقطع الأم وهي تبكي فرحاً بنجاة رضيعتها بعد أن فقدت الأمل في استمرارها على قيد الحياة.

وارتفع، الأربعاء، عدد ضحايا انهيار مبنى في العاصمة عمّان إلى 8 وفيات، مع استمرار محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.

بعد 24 ساعة من الانهيار.. إخراج رضيعة على قيد الحياة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة في #عمّان.. والأم لا تصدق نفسها من الفرحة #العربية pic.twitter.com/QhY4mFRNfQ — العربية (@AlArabiya) September 14, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، كان الأمن العام الأردني قد أعلن إخراج شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار، فيما أوقف مدعي عام عمان 3 أشخاص على خلفية انهيار المبنى.