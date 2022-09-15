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ألمانيا: سنرسل قاذفتي صواريخ متعددة الإطلاق لكييف

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بالقرب من مدينة ايزيوم شرق أوكرانيا صواريخ سلاح (فرانس برس)
صواريخ في أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

ألمانيا: سنرسل قاذفتي صواريخ متعددة الإطلاق لكييف

دبي- العربية.نت

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في دعم ألماني جديد لأوكرانيا التي دخلت شهرها السابع في الصراع مع القوات الروسية على أراضيها، أعلنت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت أن بلادها سترسل مزيدا من قاذفات الصواريخ إلى القوات الأوكرانية.

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وقالت خلال مؤتمر Bundeswehr اليوم الخميس "لقد قررنا تسليم قاذفتي صواريخ من نوع MARS II متعددة الإطلاق، بما في ذلك 200 صاروخ إلى أوكرانيا"، مضيفة أن تدريب الطاقم الأوكراني عليها كان من المفترض أن يبدأ في سبتمبر.

50 ناقلة جنود

كما أكدت أن بلادها سترسل أيضا 50 ناقلة جنود من طراز Dingo، في إشارة إلى المركبات المدرعة التي استخدمها الجيش الألماني على نطاق واسع خلال عمليات الناتو العسكرية في أفغانستان، بحسب ما نقلت رويترز.

(تعبيرية- iStock)
(تعبيرية- iStock)

كذلك أوضحت أن صفقة تبادل المركبات مع اليونان وأوكرانيا اكتملت تقريبًا، ما يعني أن ألمانيا ستسلم قريبًا أكثر من 40 مركبة Marder IFV إلى أثينا، على أن ترسل الأخيرة إلى كييف نحو 40 مركبة من طراز BMP-1 IFVs السوفياتية الصنع.

يذكر أن موقف ألمانيا الذي بقي لفترة مبهما حيال روسيا قبل 7 أشهر، وإحجام برلين في البداية عن توفير الدعم العسكري لكييف، أثار سابقا غضب حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

إلا أن الوضع تحسن بعد ذلك، لاسيما مع تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتس، مؤخراً أن بلاده تريد أن تتولى "مسؤولية خاصة في مساعدة كييف عسكريا، وتعزيز قدراتها المدفعية ودفاعاتها الجوية".

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