بعد النكسة الأخيرة.. الدوما يبحث استدعاء وزير الدفاع الروسي

بعد التراجع الأخير الذي منيت به القوات الروسية في أوكرانيا وخسارتها أراضي لصالح القوات الأوكرانية، يبحث البرلمان الروسي استدعاء وزير الدفاع سيرغي شويغو للاستجواب في جلسة مغلقة.

وكشف النائب الكبير في البرلمان الروسي سيرغي ميرونوف، أن مجلس الدوما سيناقش الأمر يوم الاثنين المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "كومرسانت" الروسية، اليوم الخميس.

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وكان ميرونوف قال في تغريدة يوم الأربعاء، إن حزبه "روسيا فقط" اقترح عقد جلسة مع شويغو "كي يتمكن النواب من التحدث معه خلف الأبواب المغلقة وطرح جميع الأسئلة التي تهمنا وتهم المواطنين".

خسارة خاركيف

يذكر أن القوات الروسية تعرضت لانتقادات علنية من معلقين عسكريين هذا الأسبوع بعد فقدان السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة خاركيف الأوكرانية أمام تقدم خاطف للقوات الأوكرانية.

وأظهرت خريطة منطقة خاركيف التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية الأحد الماضي، انسحاباً كبيراً للجيش الروسي من هذه المنطقة.

وأشارت الخريطة المعروضة في فيديو الإحاطة الذي أصدرته الوزارة إلى أن الجيش الروسي لم يعد يسيطر، الأحد، سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق منطقة خاركيف خلف نهر أوسكول.

انسحاب روسي

فيما أعلن الجيش الروسي، السبت، أنه "سحب" قواته الموجودة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم في شرق أوكرانيا، حيث أفادت كييف عن إحراز تقدّم في هجومها المضاد، وذلك بهدف "إعادة تجميعها" بالقرب من دونيتسك إحدى عواصم الانفصاليين الموالين لروسيا.

يشار إلى أن السيطرة على مراكز حضرية على غرار كوبيانسك وإيزيوم قد تشكل ضربة كبيرة لقدرة روسيا على إيصال إمدادات إلى مواقعها على خط المواجهة في الشرق، ما من شأنه أن يخفف إلى حد كبير السيطرة الروسية على الشرق الأوكراني، بعد تقدم مهم حققته موسكو خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها خلال الصيف الحالي، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.