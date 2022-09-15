فون دير لاين لزيلينسكي: سندعمكم طالما اقتضت الضرورة

من العاصمة كييف وبلباس تحاكي ألوانه العلم الأوكراني، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تمضي قدما.

وشددت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على أن الاتحاد سيدعم القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا "طالما اقتضت الضرورة"، بحسب ما أفادت فرانس برس.

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أصدقاؤكم الأوروبيون إلى جانبكم

كما أضافت قائلة "لا يمكننا أبدا أن نجاري التضحية التي يبذلها الأوكرانيون، ولن نتمكن من تعويض أؤلئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية والقانون"

إلا أنها شدد على أن الدول الأوروبية ستبقى حاضرة لدعم كييف، وقالت " كل ما نستطيع قوله هو أنكم ستجدون أصدقاءكم الأوروبيين الى جانبكم طالما اقتضت الحاجة".

الانضمام إلى السوق الأوروبية

من جانبه كرر زيلينسكي التأكيد على رغبة بلاده الملحة في الوقت الحاضر بالانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة، مع المضي قدما في الانضمام الكامل غلأى الاتحاد.

يذكر أن المسؤولة الأوروبية كانت وصلت صباح اليوم الخميس، في ثالث زيارة لها لكييف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، حيث بحثت مع الرئيس الأوكراني، ورئيس الوزراء دينيس شميغال، مسألة انضمام هذا البلد إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنذ فبراير الماضي اصطف الاتحاد الأوروبي بقوة إلى جانب أوكرنيا، فيما فرض العديد من العقوبات القاسية على موسكو طالت مختلف القطاعات.

كما دفع الصراع الروسي الأوكراني مزيدا من الدول الأوروبية المنضوية ضمن التكتل إلى دعم انضمام أوكرانيا، على الرغم من أن تلك المسألة معقدة.