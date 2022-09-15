موسكو تسحب ترخيص صحيفة إلكترونية.. أسسها غورباتشوف

بتهمة انتهاك قانون "العملاء الأجانب"، سحبت روسيا، اليوم الخميس، رخصة النشرة الإلكترونية لصحيفة "نوفايا غازيتا"، أبرز الصحف المستقلة في البلاد.

فقد تعرضت الصحيفة الاستقصائية، التي منح رئيس تحريرها دميتري موراتوف، مشاركة جائزة نوبل للسلام العام الماضي، لضغوط في الأشهر القليلة الماضية سعياً لإغلاقها.

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وقال المحررون في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إن "المحكمة العليا في الاتحاد الروسي أمرت بوقف أنشطة موقع نوفايا غازيتا الإلكتروني".

كذلك أوضحوا أن القرار اتخذ عقب مطالبات بذلك من الهيئة الحكومية الناظمة لوسائل الإعلام (روسكومنادزور) التي قالت إن الصحيفة انتهكت قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل.

"حق الطعن"

وكتبت الصحيفة على منصات التواصل الاجتماعي "لدينا حق الطعن في القرار، وحتما سنستخدمه".

فيما كانت أحكام سابقة هذا الشهر قد ألغت رخصة النسخة الورقية للصحيفة.

تأتي القيود على نوفايا غازيتا بعد وفاة ميخائيل غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفياتي السابق والذي ساهم في تأسيس الصحيفة مطلع تسعينات القرن الفائت.

تعليق النشر

وكانت الصحيفة قد علقت النشر في أواخر آذار/مارس حتى انتهاء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، عقب فرض قيود على التغطية الإعلامية للنزاع. في حين غادر معظم مراسليها ومحرريها روسيا.

يذكر أن جميع وسائل الإعلام الرئيسية المستقلة، ومن بينها إذاعة صدى موسكو، وقناة دوجد التلفزيونية، أغلقت أو علقت نشاطها في روسيا.

وقضت محكمة في موسكو في وقت سابق هذا الشهر بسجن الصحافي السابق ايفان سافرونوف المتخصص في قضايا الدفاع، لمدة 22 عاما بتهمة "الخيانة" ونشر أسرار دولة.