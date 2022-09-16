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أوكرانيا لألمانيا: نريد أسلحة تلبي احتياجاتنا

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وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - رويترز
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - رويترز

أوكرانيا لألمانيا: نريد أسلحة تلبي احتياجاتنا

دبي - العربية.نت

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تعرضت برلين لانتقادات متجددة من كييف الجمعة بشأن شحنات الأسلحة، إذ أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن أسفه لأن شحنة المركبات المدرعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لا تلبي حاجات بلاده الفورية.

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50 مركبة "دينغو"

وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت الخميس أنها ستوفر لأوكرانيا "قريبا جدا" 50 مركبة نقل من طراز "دينغو".

وقال كوليبا في مقابلة نشرتها على الإنترنت صحيفة فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ "إنه لغز بالنسبة الينا: نحن نطلب حاليا دبابات ليوبارد أو دبابات مارتين، وألمانيا تزودنا مركبات مدرعة من نوع دينغو. إنها مفيدة أيضا، ونحن ممتنون. لكنها ليست أكثر ما نحتاج اليه في المعارك".

"هدم الجدار"

وأضاف أن لديه انطباعا بوجود "نوع من جدار للأسلحة" في برلين، متابعا "أعتقد بالنسبة للمستشار أن الوقت حان لهدم هذا الجدار".

بالتزامن، تعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات في الأيام الأخيرة في كييف كما في برلين بسبب إحجامها عن تسليم دبابات قتالية يرجح أن تساعد في إحداث فرق في خضم الهجوم الأوكراني المضاد.

"نحتاج إلى هذه الدبابات"

واعتبر كوليبا أنه "حتى لو استغرق تدريب الجنود على دبابات ليوبارد وقتا أطول، فستكون هناك حاجة لهذه الدبابات في ساحة المعركة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر. يجب اتخاذ القرار في هذا الصدد الآن".

كما أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية الخميس إرسال قاذفتين جديدتين من نوع "مارس 2"، إضافة إلى 200 صاروخ.

ويثير الإحجام عن تسليم الدبابات القتالية المطلوبة ردود فعل داخل تحالف أولاف شولتس الذي قالت وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك الخميس إنها تريد قرارا سريعا في هذا الصدد.

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