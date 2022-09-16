ماريوبول جديدة.. زيلينسكي: عثرنا على مقبرة جماعية في إيزيوم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس العثور على "مقبرة جماعية" في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو "نريد أن يعلم العالم ما تسبّب به الاحتلال الروسي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد الجثث المدفونة أو الأسباب التي أدّت إلى موت هؤلاء الأشخاص.

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فتح تحقيق

كما أشار إلى فتح تحقيق، وقال "يفترض أن نتلقّى غداً مزيداً من المعلومات المؤكدة والواضحة".

في حين، قارن زيلينسكي مدينة إيزيوم بمدينتي بوتشا وماريوبول اللتين أصبحتا رمزين لفظائع الروس في أوكرانيا.

"روسيا تترك الموت وراءها"

وقال الرئيس الأوكراني إنّ "روسيا تترك الموت وراءها في كلّ مكان، ويجب أن تحاسَب على ذلك. يتعيّن على العالم حقاً أن يحاسب روسيا على هذه الحرب. سنبذل قصارى جهدنا من أجل ان يحصل ذلك".

"440 جثة"

من جهته قال سيرغي بوتفينوف، المسؤول في الشرطة المحلية، إنّه تمّ العثور في إيزيوم على موقع دفُنت فيه حوالي 440 جثة.

وأضاف أنّ بعض هؤلاء القتلى سقطوا بالرصاص فيما قضى آخرون من جراء القصف.

تراجع روسي

يشار إلى أن السيطرة على مراكز حضرية على غرار كوبيانسك وإيزيوم قد تشكل ضربة كبيرة لقدرة روسيا على إيصال إمدادات إلى مواقعها على خط المواجهة في الشرق، ما من شأنه أن يخفف إلى حد كبير السيطرة الروسية على الشرق الأوكراني، بعد تقدم مهم حققته موسكو خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها خلال الصيف الحالي، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.