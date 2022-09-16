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بعد مواجهات مع طاجيكستان.. إجلاء الآلاف من حدود قرغيزستان

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من حدود قرغيزستان وطاجيكستان (رويترز)
من حدود قرغيزستان وطاجيكستان (رويترز)

بعد مواجهات مع طاجيكستان.. إجلاء الآلاف من حدود قرغيزستان

دبي - العربية.نت

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بعد مواجهات عنيفة مع طاجيكستان، أكد الهلال الأحمر في قرغيزستان إجلاء 19 ألف شخص من المناطق الحدودية المتوترة.

وأوضح مكتب المنظمة غير الحكومية في منطقة باتكن حيث اندلعت المواجهات أن 19 ألف شخص نقلوا من قرى، وتعمل المنظمة على تقديم "الدعم النفسي للأشخاص الذي نقلوا إلى مراكز إيواء موقتة".

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استئناف إطلاق النار

أتى ذلك بعد اتهام حرس الحدود في قرغيزستان اليوم الجمعة طاجيكستان بفتح النار على مواقع على حدود البلدين بعد مرور ساعات على إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال مكتب الرئاسة في قرغيزستان إن الرئيس صادر جباروف ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان اتفقا خلال اجتماع في أوزبكستان على وقف إطلاق النار وسحب القوات بعد اشتباكات دموية على حدود البلدين الحليفين لموسكو.

من حدود قرغيزستان وطاجيكستان (رويترز)
من حدود قرغيزستان وطاجيكستان (رويترز)

وفي ذلك الوقت، أكدت السلطات في طاجيكستان توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

اتهامات متبادلة

وقالت قرغيزستان إن قوات طاجيكستان، التي تستخدم الدبابات ومركبات الجنود المدرعة وقذائف المورتر، دخلت قرية قرغيزية واحدة على الأقل وقصفت مطار بلدة باتكين ومناطق مجاورة.

بدورها، اتهمت طاجيكستان قوات قرغيزستان بقصف أحد مواقعها الأمامية وسبع قرى باستخدام "أسلحة ثقيلة" في نفس المنطقة التي تشتهر باختلافاتها السياسية والعرقية والتي أصبحت موقعا لأعمال عدائية مماثلة العام الماضي، مما أدى إلى نشوب حرب تقريبا.

وقالت السلطات في مدينة أسفره في طاجيكستان إن مدنيا قتل وأصيب ثلاثة. وقُتل اثنان من أفراد حرس الحدود في طاجيكستان في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

خلافات حدودية

فيما أعلنت قرغيزستان أن 31 شخصا أصيبوا الليلة الماضية في إقليم باتكين الجنوبي المتاخم لمنطقة صغد في شمال طاجيكستان ويحيط بفوروخ، وهو جيب طاجيكي في قرغيزستان ويمثل نقطة رئيسية في الصراعات الأخيرة.

رئيسا طاجيكستان وقرغيزستان (رويترز)
رئيسا طاجيكستان وقرغيزستان (رويترز)

يشار إلى أن قضايا الحدود في آسيا الوسطى ترجع بدرجة كبيرة إلى العصر السوفيتي عندما حاولت موسكو تقسيم المنطقة بين الجماعات العرقية التي بقيت مناطق سكانية تابعة لها وسط مناطق عرقيات أخرى في الغالب.

ويستضيف البلدان قواعد عسكرية روسية.

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