انقطع أسبوعين.. خط الطاقة المعطل في زابوريجيا يعود للعمل

بعد أسبوعين من تعطله، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، إصلاح أحد خطوط الطاقة الأربعة الرئيسية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

كما أكدت البدء مرة أخرى في تغذية المحطة بالكهرباء من الشبكة الأوكرانية.

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وضع خطر جداً

وقالت الوكالة في بيان، إنه مع إعادة توصيل الخط الرئيسي بعد ظهر أمس، يتم الاحتفاظ بخطوط الطاقة الثلاثة الاحتياطية مرة أخرى كخطوط بديلة.

وأضافت أن خطوط الكهرباء الخارجية الثلاثة الأخرى بجهد 750 كيلوفولت والتي توقفت في وقت سابق خلال الصراع ما زالت معطلة.

كما تابعت أن حالة الطاقة في زابوريجيا خلال الأسبوع الماضي، في تناقض حاد مع الوضع في وقت سابق من هذا الشهر عندما تعطلت جميع خطوط الطاقة في مرحلة واحدة واعتمدت على آخر مفاعل عامل لإمدادات الكهرباء الحيوية.

ولفتت إلى أن الوضع العام للمحطة الواقعة في وسط منطقة للحرب لا يزال محفوفا بالمخاطر.

أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

يذكر أنه وعلى الرغم من إغلاق المفاعلات الستة في زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، فإن الوقود الموجود فيها لا يزال بحاجة إلى التبريد لتجنب انصهار كارثي محتمل.

وهذا يعني أن المحطة تحتاج إلى الكهرباء لضخ المياه في المفاعلات.

في حين أصبح إمداد الطاقة في زابوريجيا مصدرا كبيرا للقلق بعد تعطل الخط الرئيسي الأخير ثم انفصال 3 خطوط احتياطية يمكنها توصيل المحطة بمحطة طاقة قريبة تعمل بالفحم.