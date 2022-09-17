لأول مرة في محيطها.. تايوان ترصد طائرات صينية متطورة

تستمر المناورات والمشاورات بين تايوان وبكين، فضلا عن توجيه الرسائل الحازمة فوق الماء عند مضيق الجزيرة شبه المستقلة.

فقد أكد موفد العربية/الحدث اليوم السبت أن تاييبه رصدت لأول مرة نشاط طائرات صينية متطورة في محيطها.

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20 طائرة

فيما أعنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 20 طائرة وخمس سفن صينية حول الجزيرة اليوم مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب تايوان.

وكانت تايبيه أعلنت مراراً خلال الأيام والأسابيع الماضية عن طلعات صينية فوق مضيق تايوان، ومناورات مريبة، مؤكدة عزمها المضي في تعزيز قدراتها الدفاعية.

تصاعد التوتر

وتصاعد التوتر في مضيق تايوان الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عقود مع قيام الصين بعرض قوة غير مسبوق ردا على زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبه.

فقد أجرت بكين حينها مناورات عسكرية استمرت أسبوعا بمشاركة طائرات مقاتلة وصواريخ وسفن حربية في مياه تايوان وأجوائها، ما اعتبرته تايبيه تدريبا على عملية اجتياح.

يعتبر توحيد تايوان مع البر الصيني جزءا من مشروع التجديد الكبير الذي وضعه شي

إلا أن واشنطن ردت عبر إقرار قانون يسمح بزيادة الدعم العسكري لتايوان لمدة 4 سنوات، ما صب الزيت على النار وأشعل غيظ بكين.

يذكر أن الضغط على تايبه اشتد تدريجيا منذ وصول شي جينبينغ إلى الرئاسة، قبل عشر سنوات، إذ يعتبر "توحيد" تايوان جزءا من مشروع "التجديد الكبير" الذي وضعه.

وكان أعلن صراحة سابقا سعيه لإعادة توحيد الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي مع البر الرئيسي، ولم يستبعد حتى استخدام القوة.