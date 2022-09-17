مخابرات بريطانيا ترجح.." قتال روسي عنيد في هذه النقطة"

على الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته القوات الأوكرانية خلال الأيام الماضية في إقليم خاركيف شمال شرقي البلاد، فيما انسحبت القوات الروسية من العديد من المناطق هناك، إلا أن المعارك لن تكون سهلة.

فقد أكدت المخابرات البريطانية، اليوم السبت، أن أوكرانيا تواصل عملياتها الهجومية في شمال شرقي البلاد، إلا أن القوات الروسية أقامت خط دفاع على ما يبدو بين نهر أوسكيل وبلدة سفاتوف.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e6OKSzJF08 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 17, 2022

مادة اعلانية

دفاع عنيد

كما أوضحت وزارة الدفاع في تحديثها اليومي على تويتر أن روسيا قد ترى أنه من المهم الحفاظ على السيطرة على هذه المنطقة التي يمر عبرها أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة التي لا تزال تسيطر عليها من منطقة بيلجورود في روسيا".

إلى ذلك، رجحت أن تحاول القوات الروسية الدفاع بعناد عن هذه المنطقة، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت قوات الخطوط الأمامية الروسية لديها احتياطيات كافية أو معنويات كافية لتحمل هجوم أوكراني آخر منسق".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية كانت أطلقت قبل نحو أسبوعين هجوما مضادا لاستعادة البلدات التي سيطرت عليها القوات الروسية لأشهر في خاركيف، وقد تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ، مستعيدة معظم تلك المناطق.

كما شنت أيضا هجوما واسعا لاستعادة الأراضي في الجنوب، حيث تسعى لمحاصرة الآلاف من القوات الروسية الذين انقطعت عنهم الإمدادات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، واستعادة خيرسون، المدينة الكبيرة الوحيدة التي تحافظ روسيا على سيطرتها عليها منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.