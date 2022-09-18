حزب ماكرون يغير اسمه لـ "النهضة"

غيّر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" اسمه رسميا، السبت، ليصبح حزب "النهضة".
أنشئ الحزب قبل عام واحد من وصول ماكرون إلى الإليزيه في 2017، وشكّل أداة لإعادة انتخابه في 2022. ويعيد الحزب تشكيل نفسه بينما لن يتمكن مؤسسه من السعي للحصول على فترة رئاسية ثالثة في العام 2027.
واجتمع النشطاء، السبت، في كاروسيل اللوفر في باريس، على بعد أمتار قليلة من الهرم، حيث احتفل أصغر رئيس للجمهورية الخامسة بأول فوز له في عام 2017.
والسبت، حذر ماكرون الذي بات الرئيس الفخري لـ"النهضة"، من أنه "بدون الوحدة، فإن المتطرفين سيفوزون". وأعيد انتخاب ماكرون في أيار/مايو الماضي بعد خوضه السباق في مواجهة مرشحة التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن التي حصلت على أكثر من 41% من الأصوات.
وخلال الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو، خسر ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، بينما حصد اليمين المتطرف 89 مقعدا.
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