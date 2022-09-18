عرض جنازة الملكة إليزابيث في 125 دار سينما

أعلنت الحكومة البريطانية السبت أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض يوم الاثنين في حوالي 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.

وقالت وزارة الثقافة في بيان إن الجنازة التي تقام في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وآي.تي.في وسكاي.

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زعماء العالم في الجنازة

ومن المتوقع أن يشارك رؤساء دول ورؤساء وزراء وأفراد من العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم في جنازة الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر أيلول عن 96 عاما.

كما أعلنت الحكومة أن يوم الجنازة عطلة رسمية. ويمكن أن يشهد الجنازة جمهورا أكبر مما شوهد في مناسبات رئيسية أخرى في التاريخ البريطاني الحديث، بما في ذلك جنازة الأميرة ديانا في عام 1997 وأولمبياد لندن 2012 وحفلات الزفاف الملكية.

الدخول مجانا

بدورها، قالت جمعية السينما في المملكة المتحدة يوم الخميس إن الدخول إلى دور السينما سيكون بالمجان.

واصطف مئات الآلاف من الأشخاص لساعات هذا الأسبوع لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث المسجى في قاعة وستمنستر حتى بداية يوم الاثنين.