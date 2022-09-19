إسرائيل تحذر مواطنيها بالخارج من هجمات محتملة لإيران

حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر للخارج بسبب تزايد مخططات إيران لاستهداف إسرائيليين. وقالت هيئة الأمن القومي الإسرائيلي: "إيران ستواصل العمل على ضرب أهداف إسرائيلية في العالم".

أصدرت شعبة مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تحذيراً لرعاياها المسافرين للخارج، بمناسبة الأعياد اليهودية القادمة، من هجمات إرهابية محتملة ضدهم من قبل إيران أو تنظيم "داعش"، حسبما أفادت "جيروزاليم بوست".

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ففي السنوات الأخيرة، حذرت الشعبة من المخاطر المحتملة من التنظيم والجماعات الإرهابية؛ لكنها أشارت هذه المرة بشكل محدد إلى المحاولات الملموسة الأخيرة التي قامت بها إيران لقتل الإسرائيليين الذين يزورون تركيا.

وحسب الصحيفة، بعد تدخل جهاز "الموساد" بشكل مباشر، يُعتقد أنه تم إنقاذ بعض الإسرائيليين قبل دقائق فقط من قتلهم برصاص إحدى الخلايا الإرهابية الإيرانية المتعددة التي كانت على وشك الشروع في العملية.

ووفقاً لقسم مكافحة الإرهاب، في السنوات الأخيرة زاد الإيرانيون ووكلاؤهم من أنشطتهم في الخارج بهدف العمل ضد الإسرائيليين: "نحن نقدر أنه على المدى القريب، ستواصل إيران العمل لدفع الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم؛ سواء في البلدان القريبة من إيران أو حتى في الدول الغربية، مثل أوروبا".

وإلى جانب إيران، حذر البيان من قيام تنظيم "داعش"، وكذلك الجماعات الإرهابية الأخرى، بتنفيذ هجمات إرهابية ضد الإسرائيليين المسافرين.