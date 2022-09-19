طعنة جديدة لموسكو في الجنوب.. اقتتال بين الفصائل الروسية في خيرسون

بعد التقدم الكبير في ساحات القتال الذي حققته القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد، حاولت القوات الأوكرانية التقدم ببطء إلى الأمام في تلال دونباس المنحدرة في شرق أوكرانيا وبالقرب من البحر الأسود في الجنوب ضد خصم تم تعزيز قواته من قبل السجناء الذين تحولوا إلى مقاتلين وبواسطة الطائرات الإيرانية بدون طيار، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول الرد الغربي والأميركي المحتمل على التورط الإيراني في الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي يوم الأحد: "ربما يبدو لشخص ما الآن أنه بعد سلسلة من الانتصارات لدينا هدوء معين لكن هذه ليست فترة هدوء، هذا هو التحضير للسلسلة التالية".

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وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عزز الجيش الأوكراني الضغط في جنوب البلاد، حيث قصفت القوات معاقل عسكرية روسية واستهدفت المواقع التي يستخدمها المسؤولون المحليون الموالون للكرملين.

كما يواصل ضرب خطوط الإمداد لآلاف الجنود الروس على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. وبدا أن الضربات التي شنتها أوكرانيا على مدينة خيرسون المهمة التي تسيطر عليها روسيا أدت إلى زعزعة الأمن هناك، مع ورود أنباء عن معارك نارية وفوضى واسعة النطاق، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

لكن في أقصى الشمال والشرق وفي مدينة باخموت في منطقة دونباس، تتقدم القوات الروسية هناك، وتعتبر مدينة باخموت التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70000 نسمة، أمرًا بالغ الأهمية لهدف روسيا المتمثل في الاستيلاء على بقية منطقة دونباس الغنية بالمعادن.

وعندما استولت القوات الروسية على مدينة ليسيتشانسك الصناعية في أوائل يوليو، وعززت سيطرتها على لوغانسك، إحدى مقاطعتين في دونباس أصبحت باخموت محور التقدم البطيء لروسيا.

وحتى بعد أن تعرضت روسيا لهزيمة مدمرة في شمال شرق أوكرانيا الأسبوع الماضي، حيث فقدت قواتها عشرات القرى وما يقرب من 1000 ميل مربع من الأراضي حول مدينة خاركيف، استمرت قواتها في مهاجمة باخموت.

وقالت القوات الأوكرانية إنه يبدو أن هناك إمدادًا لا ينتهي بالجنود حول باخموت، الذين يهاجمون القوات الأوكرانية، وكثير منهم ليسوا من الجيش النظامي. وادعى الجنود على خط المواجهة حول المدينة أن القوات الروسية في المنطقة تتكون أساسًا من قوات من مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة لها علاقات مع الكرملين.

وبعد هزيمة روسيا المهينة حول العاصمة الأوكرانية كييف، في الربيع، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن الاستيلاء على دونباس، وهي منطقة بحجم ولاية نيو هامبشاير تقريبًا سيكون أحد الأهداف الأساسية للحرب.

صراع بين الفصائل

وفي خيرسون قال مسؤولون أوكرانيون، الأحد، إن هجومًا صاروخيًا أوكرانيًا أدى إلى تدمير مصنع للقطن كان يستخدم كقاعدة روسية، كما شنت هجوما على محكمة في وسط المدينة كانت بمثابة مقر للإدارة العسكرية المدعومة من الكرملين.

وفي تحدٍ آخر لادعاء روسيا بأنها تسيطر بشكل كامل على الوضع الأمني في المدينة، في وقت متأخر من يوم السبت اندلع تبادل لإطلاق النار في شوارع المدينة واستمر طوال الليل، وفقًا لمقطع فيديو نشره مدونون عسكريون روس.

وتظل خيرسون العاصمة الإقليمية الوحيدة في أوكرانيا التي استولت عليها موسكو منذ الغزو. ولم يتضح من الذي شارك في القتال، وتحدثت السلطات الروسية المحلية عن غارة استهدفت مقاتلي حرب العصابات الأوكرانيين، ولم يصدر الجيش الأوكراني بيانًا رسميًا، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه من المحتمل أن يكون قتالًا بين الفصائل المؤيدة لموسكو.

وقال ميخايلو بودولاك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، إن تبادل إطلاق النار كان جزءًا من صراع داخلي بين الروس الذين يتطلعون إلى "تقسيم المسروقات" قبل "الفرار".

وكانت أوكرانيا تضغط على هجوم مضاد في الجنوب منذ أسابيع، في محاولة إنهاك المقاتلين الروس وإجبارهم على الاستسلام أو التراجع. ولكن على عكس ما حدث في الشمال الشرقي كانت القوات الروسية في الجنوب تستعد لتقدم أوكراني متوقع، وقامت بتحصين مواقعها. وعلى الرغم من الضغط المتزايد، لم يكن هناك أي مؤشر على أي انسحاب روسي جماعي، واستمرت القوات الروسية في مهاجمة المواقع الأوكرانية وقصف المدن والقرى الأوكرانية.

وتعتبر مدينة خيرسون والمنطقة المحيطة بها هي الأرض الوحيدة التي تحتلها روسيا غرب نهر دنيبرو. ودأبت أوكرانيا على نسف مستودعات الذخيرة الروسية ومواقع القيادة، وضربت معابر الأنهار وخطوط الإمداد بضربات صاروخية، في محاولة لعزل ما يقدر بنحو 25 ألف روسي على الضفة الغربية لدنيبرو.

ويستخدم الجيش الروسي بشكل متزايد سلاحًا جديدًا، كما يقول الضباط الأوكرانيون وهي طائرات بدون طيار هجومية إيرانية الصنع.

ويوضح استخدام هذه الطائرات بدون طيار أنه على الرغم من العزلة الواسعة لروسيا وحتى بعض التحذيرات الأخيرة من قبل القادة الصينيين والهنود، لا تزال موسكو تجد الدعم من إيران. كما أنه يضيف طبقة من التعقيد الجيوسياسي للصراع، حيث يتم جذب المزيد من الدول التي تهرب الأسلحة وتطيل أمد الصراع.