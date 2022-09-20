أردوغان: بوتين يسعى لإنهاء الأزمة مع كييف بأقرب وقت

على الرغم من تأكيدات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيها أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية متواصلة حتى تحقيق أهدافها، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

كما أكد أردوغان في الوقت عينه، أنه لم يفقد الأمل في تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الثلاثاء.

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وأضاف أن بلاده "تتبع سياسة التوازن، وتؤيد الاستماع إلى كلا الجانبين".

لقاء بوتين وزيلينسكي

كذلك شدد على رغبة أنقرة في جمع بوتين وزيلينسكي معا، من أجل الاستماع لهما.

إلا أنه أوضح أن الأمر صعب حتى الآن، لكنه لم يفقد الأمل.

تبادل 200 أسير

إلى ذلك، أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف من أجل تبادل 200 أسير، معتبراً أن هذا التطور جيد جدا.

يشار إلى أنه مع دخول النزاع بين موسكو وكييف شهره السابع، أكد سيد الكرملين قبل أيام قليلة أن بلاده غير مستعجلة لإنهاء العملية العسكرية التي أطلقتها على أراضي الجارة الغربية في 14 فبراير الماضي، وأنها لن توقفها قبل تحقيق أهدافها.

على الرغم من ذلك، لا تزال المساعي التركية مستمرة من أجل تقريب وجهات النظر أو أقلها جمع رئيسي البلدين من أجل التوصل إلى تسوية ما على غرار اتفاق الحبوب الذي ساهمت فيه تركيا بيوليو الماضي، وأسفر عن إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تسيطر عليه السفن الروسية.

إلا أن جمع بوتين وزيلينسكي على طاولة واحدة مستبعد جداً في الوقت الحالي، هذا أقله ما أكده الطرفان مراراً في الأوقات الماضية، خصوصا أن المفاوضات التي عقدت سابقا بين الجانبين متوقفة منذ الربيع الماضي بعد 4 جولات من المحادثات بين مسؤولين أوكران وروس.