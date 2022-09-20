فرنسا: 6 دول أوروبية فقط تطبق 90% من عقوبات روسيا

يجري وزراء الشؤون الأوروبية في بروكسل اليوم الثلاثاء مسحاً للقضايا الساخنة التي تتركز حولها جهود الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية.

ودعت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية لورانس بون إلى تقوية نظام العقوبات ضد روسيا إذ تطبق 6 دول فقط 90% منها.

مادة اعلانية

كما يبحث الوزراء الإجراءات التي أقرتها المفوضية للضغط على فواتير الطاقة بالنسبة للأسر والمؤسسات، حيث تعرض هذه الإجراءات للمصادقة عليها نهاية الشهر الحالي في اجتماع وزراء الطاقة.

"التصويت بقاعدة الأغلبية"

وإذ يعاني الاتحاد من تعقيدات قاعدة الإجماع حول طاولة آليات صنع القرار الأوروبية، يبحث وزراء الشؤون الأوروبية اقتراحاً قدمته بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا من أجل الانتقال إلى "التصويت بقاعدة الأغلبية" في بعض قضايا السياسة الخارجية مثل العقوبات ضد روسيا.

ويهدف الاقتراح إلى تجاوز اعتراض دول مثل المجر التي تمسكت على مدى 4 أسابيع بمعارضتها ضد وقف استيراد النفط من موسكو.

إلى ذلك تهيئ مباحثات بروكسل اليوم لاجتماع القمة الأوروبية في أكتوبر المقبل.

آلاف العقوبات القاسية

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد.

فيما فرضت آلاف العقوبات القاسية على موسكو، طالت العديد من القطاعات، فضلاً عن مئات السياسيين والنواب، والأثرياء الروس المقربين من الكرملين.