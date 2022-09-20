بوتين: أسلحتنا أظهرت فعالية كبرى على الأراضي الأوكرانية

على الرغم من تراجع قواته مؤخراً في بعض المناطق شمال وشرق أوكرانيا، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على أن الأسلحة الروسية تُظهر فاعلية كبيرة على الأراضي الأوكرانية، مضيفاً أن بلاده بحاجة لتعزيز قدرتها على صناعة الأسلحة.

فيما انتقد ما وصفه بـ"جهود الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها العالمية"، قائلاً إن هذا الأمر محكوم عليه بالفشل.

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وفي كلمته خلال تلقيه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب في موسكو، أوضح أن "التطور الموضوعي نحو عالم متعدد الأقطاب يواجه مقاومة ممن يحاولون الحفاظ على هيمنتهم على الشؤون العالمية، والسيطرة على كل شيء، على أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا".

"التعدي الغربي"

كما أضاف أن "القوة المهيمنة نجحت في ذلك لفترة طويلة، لكن من المستحيل استمرار ذلك إلى الأبد، بغض النظر عن التطورات في أوكرانيا".

إلى ذلك وصف بوتين قراره إرسال قوات إلى أوكرانيا بأنه جاء رداً على "التعدي الغربي على المصالح الأمنية الروسية الحيوية"، وفق قوله.

واعتبر العقوبات الغربية على بلاده بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بأنها "جزء من جهود الولايات المتحدة وحلفائها لتعزيز مواقفهم".

لكنه قال إنها جاءت بنتائج عكسية على الذين فرضوها، وألحقت الضرر بدول فقيرة أيضاً.

آلاف العقوبات المؤلمة

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الفائت، فرضت الدول الأوروبية وأميركا آلاف العقوبات المؤلمة على موسكو، طالت كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الأثرياء والمسؤولين الروس.

فيما ردت موسكو بالمثل على عدد من تلك العقوبات، كان بينها قطع الغاز (عبر إيقاف خط نورد ستريم 1) عن عدد من الدول الأوروبية.