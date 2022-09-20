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روسيا لفرنسا: إرسال أسلحة إلى أوكرانيا "غير مقبول"

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مقر الخارجية الروسية في موسكو - رويترز
مقر الخارجية الروسية في موسكو - رويترز

روسيا لفرنسا: إرسال أسلحة إلى أوكرانيا "غير مقبول"

دبي - العربية.نت

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حذر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غريشكو خلال لقاء الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي باريس من إرسال أسلحة الى أوكرانيا معتبرا أن ذلك "غير مقبول".

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وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "تركيز الانتباه كان على عدم مقبولية إرسال مزيد من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الفرنسية، وهي أسلحة يستخدمها نظام كييف لقصف منشآت مدنية وبنى تحتية".

وفي وقت سابق من شهر أيار/مايو الماضي، أعلن قصر ​الإليزيه​ رسميا، أنه "تبلغ قيمة إمدادات فرنسا من الشحنات العسكرية الفتاكة وغير الفتاكة 100 مليون ​يورو​. فيما تواصل فرنسا تزويد أوكرانيا بإمكانيات عسكرية إضافية استجابة لمتطلبات السلطات الأوكرانية، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا الأوروبيين لضمان تكامل أعمالنا".

وأكد بيان للقصر آنذاك أن "المساعدات العسكرية التي تقدمها ​باريس​ وحلفاؤها إلى أوكرانيا لا تعني أن هذه الدول تخوض حربا ضد ​روسيا​".

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