زيلينسكي: ناقشت قضايا أمنية مع أردوغان

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر أنه ناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان "القضايا الأمنية الحالية" في اتصال هاتفي، دون الخوض في تفاصيل.

Had a phone conversation with President of Türkiye @RTErdogan. Current security issues were discussed. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2022

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، إن "الحرب في أوكرانيا لن يكون فيها أي منتصر"، مشيرا إلى أن "النزاع يتزايد ونبذل قصارى جهدنا للتمكن من وضع حد للحرب في أوكرانيا".

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كما أضاف "سنزيد ونواصل جهودنا لإنهاء الحرب (الروسية الأوكرانية) على أساس وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها".

سلام دائم

تابع أردوغان عن الأزمة الأوكرانية قائلاً "أدعو المنظمات الدولية وكافة البلدان إلى تقديم الدعم الصادق لجهود تركيا في إرساء سلام دائم"، داعيا جميع الدول إلى دعم مبادرات تركيا السلمية من أجل حل الصراع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية.

وأكمل: "علينا جميعا (المجتمع الدولي)، إيجاد حل سياسي معقول وعادل وقابل للتطبيق ويضمن خروجا مشرفا من الأزمة للطرفين الروسي والأوكراني".

يشار إلى أن تركيا دخلت على خط الوساطة بين روسيا وأوكرانيا حيث وقع الطرفان اتفاقاً في 22 يوليو الماضي، لمدة 4 أشهر بوساطة أنقرة والأمم المتحدة من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة بعد توقفها بسبب النزاع لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.