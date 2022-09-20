غوتيريش: نواجه أزمة عالمية كبيرة والشعوب تعاني كثيراً

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على وجوب حل أزمة الغذاء العالمية بأقرب وقت ممكن.

وقال غوتيريش أمام قادة العالم أجمع في افتتاح فاعليات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة الثلاثاء: "نواجه أزمة عالمية كبيرة والشعوب تعاني كثيراً"، مؤكداً: "علينا أن نتجاوز أزمة الحبوب والأسمدة العالمية".

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كما أوضح أن "الأزمة الحالية التي نشهدها تحدد مصير الإنسانية والكوكب"، لافتاً إلى أن العالم سيواجه أزمة سلع ضخمة إن لم يستقر سوق الحبوب والأسمدة.

كذلك أردف غوتيريش أن "الانقسامات الجيوسياسية تقوض مجلس الأمن والقانون الدولي"، مضيفاً أن المجتمع الدولي ليس مستعداً لمواجهة التحديات غير المسبوقة".

وحذر أيضاً من مخاطر "سخط عالمي في الشتاء" من جراء الأزمات المتعددة التي تواجه البشرية، من الحرب في أوكرانيا إلى تداعيات الاحترار المناخي.

وفاة شخص كل 4 ثوان

يذكر أنه في وقت سابق الثلاثاء، حذرت أكثر من 200 منظمة غير حكومية من أن التقديرات تفيد بأن شخصاً يموت كل 4 ثوانٍ في العالم، داعية إلى تحرك دولي حاسم من أجل "إنهاء أزمة الجوع المتصاعدة في العالم".

وأفادت الهيئات في بيان بأن "منظمات من 75 بلداً وقعت على رسالة مفتوحة عبرت فيها عن غضبها من مستويات الجوع المرتفعة بشدة و(قدمت) توصيات من أجل التحرك"، محذرة من أن "عدداً مروعاً من الناس يبلغ 345 مليوناً يعيش حالياً في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ العام 2019".

مجاعة في القرن الـ21

كما أضافت أنه "رغم تعهدات قادة العالم بعدم السماح إطلاقاً بوقوع مجاعة في القرن الـ21، إلا أن المجاعة باتت وشيكة أكثر في الصومال. حول العالم، هناك 50 مليون شخص على حافة المجاعة في 45 بلداً".

وبينما لفتت المنظمات إلى تقديرات تفيد بأن ما يقرب من 19700 شخص يموتون من الجوع كل يوم، ذكرت بأن ذلك يترجم إلى موت شخص من الجوع كل أربع ثوان.