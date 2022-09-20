للانضمام لموسكو.. انفصاليو خيرسون يقررون إجراء استفتاء

بعد إعلان قادة موالين لموسكو في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، أمس، إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا، جاء دور خيرسون (جنوباً).

فقد أعلن الرئيس الانفصالي لمنطقة خيرسون الساحلية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين محليين في تلك المدينة الأوكرانية قرروا إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.

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أتى ذلك، بعدما كشف القادة الانفصاليون في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دولتين مستقلتين قبل إطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، أمس الاثنين، عن خطط متزامنة للتصويت على الانضمام إلى روسيا.

الدوما وميدفيديف

من جهته، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن موسكو ستدعم قرار مواطني دونباس إذا صوتوا لصالح الانضمام إلى بلاده.

كذلك، أشاد أحد كبار مسؤولي الأمن في إدارة بوتين باقتراحات الانفصاليين لإجراء استفتاءات تمهد لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا. وقال ديمتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس في روسيا من عام 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بوقت سابق اليوم الثلاثاء، إن مثل هذه الاستفتاءات ستغير مسار التاريخ الروسي وتتيح للكرملين المزيد من الخيارات للدفاع عما قال إنه سيصبح أرضا روسية، بحسب ما نقلت رويترز.

كما أضاف في منشور على تليغرام إن "التعدي على الأراضي الروسية جريمة تسمح باستخدام جميع قوات الدفاع عن النفس"، معتبراً أن "هذا هو سبب الخوف من هذه الاستفتاءات في كييف والغرب".

تسهيل التجنيس

يذكر أن بوتين كان وقع في 25 مايو/أيار الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون على الجنسية الروسية.

تأتي حرب الاستفتاءات هذه، بعد أن حققت القوات الأوكرانية تقدماً ملحوظاً خلال الأيام الماضية في شمال شرق البلاد، في إطار هجوم مضاد شنته قبل أسبوعين لاستعادة بلدات ومدن شاسعة ظلت أشهرا تحت السيطرة الروسية.

كما شنت بالتزامن هجوما واسعا لاستعادة الأراضي في الجنوب، ساعية لمحاصرة آلاف الجنود الروس الذين انقطعت عنهم الإمدادات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، واستعادة خيرسون، المدينة الكبيرة الوحيدة التي تحافظ روسيا على سيطرتها عليها منذ فبراير الماضي.