واشنطن: لن نعترف مطلقاً بضم روسيا أراضي أوكرانية

نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية واعتبرتها خطوات "زائفة" مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان إن "تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي".

مادة اعلانية

كما أضاف "إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقا بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها".

"محاولة لصرف النظر"

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن حديث روسيا عن استفتاءات لضم أراض أوكرانية محاولة لصرف النظر عن خسائرها.

جاء ذلك، بعدما أعلن قادة موالون لموسكو في دونباس بوقت سابق اليوم إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا، من 23 إلى 27 من الشهر الجاري.

كما أشار الرئيس الانفصالي لمنطقة خيرسون الساحلية، أيضا أن مسؤولين محليين في تلك المدينة الأوكرانية قرروا إجراء استفتاء للانضمام إلى موسكو.

حرب الاستفتاءات

فيما أشاد مسؤولون روس رفيعو المستوى بتلك الخطوة، مؤكدين أن بلادهم تدعم تلك القرارات، ومن بينهم رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، وديمتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بالإضافة إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف.

تأتي حرب الاستفتاءات هذه، بعد أن حققت القوات الأوكرانية تقدماً ملحوظاً خلال الأيام الماضية بشمال شرق البلاد، في إطار هجوم مضاد شنته قبل أسبوعين لاستعادة بلدات ومدن شاسعة ظلت أشهرا تحت السيطرة الروسية.

كما شنت بالتزامن هجوما واسعا لاستعادة الأراضي في الجنوب، ساعية لمحاصرة آلاف الجنود الروس الذين انقطعت عنهم الإمدادات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، واستعادة خيرسون، المدينة الكبيرة الوحيدة التي تحافظ روسيا على سيطرتها عليها منذ فبراير الماضي.