الاتحاد الأوروبي لبوتين: أوقف مغامرتك النووية المتهورة

تعليقاً على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقت سابقاليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية في البلاد، وتلويحه بأسلحة الدمار الشامل رداً على "ابتزاز الغرب" لبلاده في ما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، اعتبرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن تلك القرارات والتصريحات تنم عن يأس، داعية موسكو إلى وقف تلك "المقامرة النووية المتهورة".

ورأى المتحدث باسم السياسة الخارجية للمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن إعلان بوتين، التعبئة للجيش تظهر يأسه، على حد وصفه.

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كما أضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن "قرار الرئيس الروسي يظهر أنه ليس مهتما سوى بمواصلة حربه المدمرة"، مشيراً إلى أن هذا القرار ستكون له عواقب من جانب الاتحاد الأوروبي.

"كيانات مزعومة"

أما في ما يتعلق بالاستفتاءات، فقال إن الاتحادلن يعترف أبداً بما يسمى استفتاءات "الكيانات المزعومة"، مؤكداً أنه يتمسك بسيادة أوكرانيا على ترابها بما فيه الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وشدد على أن أي استخدام للسلاح النووي من جانب روسيا ستكون له عواقب خطيرة تتجاوز حدود أوكرانيا وأوروبا.

يشار إلى أن الرئيس الروسي كان وقع مرسوماً بالتعبئة الجزئية لجنود الاحتياط الروس، وقال إنهم يواجهون بالفعل القوة الكاملة "للآلة العسكرية" الغربية في أوكرانيا.

استدعاء 300 ألف احتياطي

فيما أوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريحات منفصلة أنه من المتوقع استدعاء 300 ألف فرد من قوة الاحتياط الكبيرة بالبلاد والتي يبلغ قوامها حوالي 25 مليون شخص.

ويسري قرار التعبئة الجزئية على الفور، وهو الأول منذ أن كان الاتحاد السوفيتي السابق يقاتل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

في حين لاقى هذا القرار الذي جاء في ظل تراجع روسي على الأرض خصوصاً في منطقة خاركيف (شمال شرق أوكرانيا)، تنديداً غربياً، حيث عبرت عدة دول أوروبية عن قلقها وخوفها من حدوث حالة عدم استقرار في القارة الأوروبية، مطالبة بزيادة الدعم لكييف.