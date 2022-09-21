اليابان: لا تسامح مع التدخل الروسي في أوكرانيا

شدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على وجوب عدم التسامح مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أن التهديد باستخدام السلاح النووي كما فعلت روسيا ليس مقبولا.

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كما رأى في تغريدات عبر تويتر الأربعاء، أن مصداقية الأمم المتحدة في خطر بسبب التدخل الروسي بأراضي الجارة.

مخاوف دولية

أتت هذه التطورات وسط مخاوف دولية من استعمال روسيا لأسلحة نووية على وقع الخسائر التي تكبدتها قواتها خلال الأيام الماضية في شمال شرق أوكرانيا، وتراجعها عن مناطق كانت سيطرت عليها لأشهر سابقة.

بناء على ذلك، أكدت تقارير استخباراتية أميركية أن أصعب لحظات الحرب في أوكرانيا لم تأت بعد.

وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يلجأ لعمل نووي استعراضي، وذلك وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

كما تابعت أن سيد الكرملين قد يلجأ أيضاً إلى تعزيز التعبئة العسكرية.

"ستصبح منبوذة"

ورغم هذه المخاوف، إلا أن الرئيس الأميركي جو بايدن خفف من هولها، واعتبر أن أي محاولة من هذا النوع أي استخدام بوتين للنووي، "ستغير وجه الحرب برمتها، كما لم يحصل يوماً منذ الحرب العالمية الثانية"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وأكد أن "روسيا ستصبح حينها منبوذة من العالم أجمع، أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن العلاقات بين اليابان وروسيا كانت تدهوّرت بشكل كبير منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل 7 أشهر.

واعتبرت طوكيو التدخل الروسي تهديد محتمل لشرق آسيا، في وقت تحتاج فيه اليابان إلى تعزيز التعاون الأمني مع الدول الغربية لإثبات أنها لن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها أو سلامتها الإقليمية.