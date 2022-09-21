بريطانيا: استفتاءات موسكو لضم أقاليم أوكرانية غير شرعية

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري أن استفتاءات روسيا لضم الأقاليم الانفصالية في شرق أوكرانيا "زائفة وغير شرعية".

وأضاف في تصريحات لـ العربية، اليوم الأربعاء، أن "الاستفتاءات الروسية لن تعطي الشرعية لحرب بوتين على أوكرانيا".

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أما في شأن العقوبات، فأوضح أن العقوبات الغربية على روسيا لا تشمل الغذاء والأسمدة.

وأشار إلى أنه يمكن البدء بالمفاوضات بعد خروج روسيا من أوكرانيا.

الانضمام لروسيا

وكان قادة موالون لموسكو في دونباس أعلنوا أمس إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا، من 23 إلى 27 من الشهر الجاري.

كما أشار الرئيس الانفصالي لمنطقة خيرسون الساحلية، أيضا أن مسؤولين محليين في تلك المدينة الأوكرانية قرروا إجراء استفتاء للانضمام إلى موسكو.

فيما أشاد مسؤولون روس رفيعو المستوى بتلك الخطوة، مؤكدين أن بلادهم تدعم تلك القرارات، ومن بينهم رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، وديمتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بالإضافة إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف.

تقدم أوكراني

تأتي حرب الاستفتاءات هذه، بعد أن حققت القوات الأوكرانية تقدماً ملحوظاً خلال الأيام الماضية بشمال شرق البلاد، في إطار هجوم مضاد شنته قبل أسبوعين لاستعادة بلدات ومدن شاسعة ظلت أشهرا تحت السيطرة الروسية.

كما شنت بالتزامن هجوما واسعا لاستعادة الأراضي في الجنوب، ساعية لمحاصرة آلاف الجنود الروس الذين انقطعت عنهم الإمدادات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، واستعادة خيرسون، المدينة الكبيرة الوحيدة التي تحافظ روسيا على سيطرتها عليها منذ فبراير الماضي