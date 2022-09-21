بعد أمر التعبئة.. تذاكر السفر إلى الخارج تتبخر في روسيا

بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط على الفور، نفدت تذاكر الرحلات الجوية التي ستغادر البلاد سريعاً الأربعاء.

فقد أثار إعلان بوتين، الذي أدلى به في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر صباح الأربعاء، مخاوف من عدم السماح لبعض الرجال في سن التجنيد بمغادرة البلاد، وفق رويترز.

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ارتفاع حاد

وعلى الرغم من تأكيد وزير الدفاع سيرغي شويغو أن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط، إلا أن بيانات غوغل تريندس أظهرت ارتفاعاً حاداً في عمليات البحث على "أفياسيل"، وهو الموقع الأكثر شعبية في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية.

فعليى سبيل المثال، نفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان في أرمينيا، وهما وجهتان تسمحان للروس بالدخول بدون تأشيرة، الأربعاء، بحسب بيانات شركة أفياسيل.

استنفار أوروبي وتنديدات واسعة

كما لم تعد هناك أماكن متوفرة في بعض الرحلات غير المباشرة أيضاً، مثل الرحلات من موسكو إلى تفليس، مع وصول تكلفة أرخص الرحلات الجوية من موسكو إلى دبي إلى أكثر من 300 ألف روبل (5 آلاف دولار) - وهو 5 أضعاف متوسط الأجور الشهرية تقريباً.

يذكر أن بوتين كان أثار أيضاً استنفاراً أوروبياً، وحملة تنديدات واسعة بالتهديدات التي أطلقها سيد الكرملين لاسيما تلك المتعلقة بإمكانية استعمال أسلحة الدمار الشامل رداً على ما وصفه بـ"الابتزاز الغربي" لبلاده، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني الذي أوشك على دخول شهره الثامن.