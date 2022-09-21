بعد تحذيرات بوتين للغرب.. الصين تدعو للحوار

حثت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف على الدخول في حوار ومشاورات وإيجاد طريقة لمعالجة المخاوف الأمنية لكل طرف، بعد أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بشأن ما وصفه "بالابتزاز النووي".

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في إفادة إعلامية دورية، اليوم، إن موقف الصين بشأن أوكرانيا ثابت وواضح.

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"لدينا الأسلحة للرد"

يأتي هذا بعدما وجه بوتين كلمة إلى مواطنيه، تطرق فيها إلى مستقبل العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية واستفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى بلاده.

وأشار إلى أن بلاده تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي. لكنه أوضح في المقابل أن لدى موسكو أيضاً أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، قائلا "أقول للغرب لدينا كثير من الأسلحة للرد".

بوتين يعلن التعبئة: سنستخدم الأسلحة النووية حال تهديد وحدة #روسيا.. و #أوكرانيا تنفذ الأوامر الصادرة من واشنطن وبرلين#العربية pic.twitter.com/Fcnr7gYpj8 — العربية (@AlArabiya) September 21, 2022

"كييف بدأت الحرب"

كما اتهم "السلطات الأوكرانية باستخدام الروسوفوبيا (أي رهاب الروس) كسلاح رئيسي، وجعلها من الشعب الأوكراني علفا للمدافع".

إلى ذلك، شدد على أن " النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، عام 2014، حين رفع السلاح في وجه مواطنيه العزل"، في إشارة إلى دونباس وشبه جزيرة القرم.

"عبودية كييف"

وأكد أن بلاده ستستخدم كل الوسائل الموجودة والإمكانيات المتاحة للحفاظ على أراضيها وسيادتها.

كذلك، أوضح أن هدفه "تحرير منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مضيفاً أن معظم الناس هناك لا يريدون الخضوع مجددا إلى ما سماه "عبودية كييف، أو حكم النازيين الجدد".