تفاصيل أول اجتماع بين أردوغان ولابيد.. في نيويورك

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في نيويورك الثلاثاء مصير إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، في أول اجتماع بين الزعيم التركي ورئيس وزراء إسرائيلي منذ أكثر من عقد من الزمن.

والتقى الزعيمان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد شهر من عودة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما بعد قطيعة استمرّت سنوات.

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وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنّ لابيد "أثار قضية إسرائيليين مفقودين أو أسرى، وأهمية إعادتهم".

مصير غامض

ويُعتقد أنّ حماس تحتجز أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان تقول تل أبيب إنهما قُتلا خلال حرب 2014 لكنّ الحركة لم تكشف أيّ تفاصيل عن مصيرهما.

وخلال اجتماعه مع الرئيس التركي، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مخاوفه بشأن إيران و"شكر للرئيس أردوغان تعاونه الاستخباراتي"، بحسب ما أضاف البيان.

عودة العلاقات

وبعدما عاد الدفء في الأشهر الأخيرة إلى العلاقات بينهما، أعلنت إسرائيل وتركيا في 17 آب/أغسطس إعادة العلاقات الدبلوماسية الثنائية إلى طبيعتها الكاملة وإلى مستوى السفيرين.

وتوتّرت العلاقات بين البلدين في 2010 بعد إنزال دامٍ نفّذته وحدات كوماندوس إسرائيلية على السفينة التركية مافي مرمرة التي كانت تحاول إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وخرق الحصار الذي فرضته إسرائيل على الجيب الفلسطيني.

ويعود آخر لقاء لأردوغان برئيس وزراء إسرائيلي إلى 2008.

تطوير العلاقات

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدّد أردوغان المطالبة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

لكنّ الرئيس التركي أعرب في المقابل عن رغبته في "الاستمرار في تطوير علاقاتنا مع إسرائيل من أجل المستقبل والسلام والاستقرار، ليس للمنطقة فحسب بل أيضا لإسرائيل وللشعب الفلسطيني ولنا نحن".