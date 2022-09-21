روسيا و أوكرانيا
زيلينسكي: بوتين يبتز الغرب ولن يلجأ إلى السلاح النووي
على الرغم من التنديدات والتحذيرات الدولية التي تقاكطرت خلال الساعات الماضية رداً على تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأسلحة الدمار الشامل، قلل الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي من تلك المسألة.
واستبعد أن يلجأ بوتين إلى استخدام السلاح النووي، وقال "لا أعتقد أنه سيستخدم تلك الأسلحة، لا أظن أن العالم سيسمح له بذلك".
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"اغراقنا بالدماء"
كما حذر الدول الغربية، في مقابلة مع قناة بيلد الألمانية اليوم الأربعاء، من الخضوع لابتزاز سيد الكرملين، معتبرا أن الخوف من تلك التهديدت سيشجع موسكو على محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية.
إلى ذلك، اتهم بوتين بالدموية، قائلا "إنه يريد إغراق أوكرانيا بالدماء، بما في ذلك دماء جنوده".
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