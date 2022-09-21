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مخاوف من اتساع اشتباكات نابلس.. لمدن أخرى بالضفة

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انتفاضة فلسطينية من نوع مختلف في الضفة الغربية

مخاوف من اتساع اشتباكات نابلس.. لمدن أخرى بالضفة

دبي - العربية.نت

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تصاعد التوتر الداخلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة حيث دارت اشتباكات بالأسلحة النارية بين شبان فلسطينيين وعناصر الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وصولا إلى حالة من الفوضى المتزايدة يخشى أن تخرج عن السيطرة.

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ليلة عصيبة

بسرعة انقلب الوضع في وسط المدينة رأسًا على عقب، فبعدما كانت الأسواق في الأيام الأخيرة تعج بالمتسوقين ما لبثت أن فرغت منهم صباح الثلاثاء بعد ليلة عصيبة على إثر اعتقال قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عنصرين من حركة حماس بينهم الناشط مصعب اشتية.

وأثار اعتقال اشتية وعماد طبيلة غضب الكثيرين في المدينة وخاصة أولئك الذين يعارضون السلطة الفلسطينية.

إلقاء الحجارة

عقب عملية الاعتقال واندلاع الاشتباكات التي أسفرت عن قتيل (53 عاما)، أصبح وسط المدينة حيث كان الشبان يلقون الحجارة في اتجاه مركبات مدرعة تابعة للسلطة الفلسطينية، منطقة مغلقة.

فيما أشعل الشبان النيران في الشوارع كما سمعت أصوات طلقات نارية كثيفة في أنحاء المدينة تسببت بتهشيم نوافذ عدد من المباني القريبة.

يشار إلى أن مدن شمال الضفة الغربية شهدت في الأشهر الأخيرة تصعيدا مطردا لأعمال العنف التي غالبا ما تندلع بين القوات الإسرائيلية ونشطاء أو مقاتلين فلسطينيين.

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